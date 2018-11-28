Bankalar emeklilere kredi verecek

Banka promosyonu hem emeklilerin hem de emekli adaylarının yüzünü güldürdü. Emekliler, bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alma imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı.

Rekabeti yükseltti

Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak bir yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var. Hatta emekliye 450 liraya varan, onu bankaya yönlendiren gence 150 lira ödeme yapan banka da bulunuyor.

Yeni yılda artacak

2019’da promosyon kampanyaları güncellenecek. Bankalar yeni emeklileri, cezbedecek fırsat paketleri hazırlıyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağına dair taahhüt imzalayan emekliye bin lira promosyon ödemeyi planlayan bankalar var. Bunun yanında, düşük faizli kredi, ücretsiz eft gibi ek fırsatlar da sunulacak.

Yüzde 14 zam

Emeklilerin ocak zammı şekilleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10.49 enflasyon farkı yansıtılacak.