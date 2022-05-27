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Ekonomi Bankalar cumartesi günleri de çalışacak! İlk çalışma başlıyor
Ekonomi

Bankalar cumartesi günleri de çalışacak! İlk çalışma başlıyor

Bankaların çalışma saatleri ve günleri yeniden belirleniyor. Bankalar cumartesi günü de çalışma için harekete geçti. Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi cumartesi günü tam gün müşterilerine hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 07:26:00 -
Bankalar cumartesi günleri de çalışacak! İlk çalışma başlıyor

Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi vererek Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Söz konusu pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

Diğer bankalar da hazırlanıyor

Öte yandan cumartesi günü çalışma konusunda bazı bankaların da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor. 

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