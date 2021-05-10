Bankalar bugün açık mı? Bankalardan maaş çekiliyor mu? Bankaların öğle arası kaçta?

Bankalar kaça kadar açık? Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. 6 ve 7 Mayıs’ta emekliler ile hak sapihlerine bayram ikramiyesi ödendi. Aile Bakalığı ile Çalışma Bakanlığı da evde bakım parası ile nakdi ücret destek ödemelerinin de hesaplara yatacağı açıklanırken, Churbaşaknı Erdoğan tarafından memur maaşlarına ilişkin de açıklama gelmişti. Memurlar normal günlerde ayın 15’inde maaşlarını alırken bayram dolayısıyla memur maaşları erkene çekildi. Memurlar maaşlarını 10 Mayıs’ta hesaplardan çekebilecek. Peki maaşlarını alacak olanlar ister istemez sorduğu soru şu: Bankalar bugün açık mı? Bankalar ne zamanan kadar açık?

Bankalar bugün açık mı?

Banka çalışma saatleri. Ramazan Bayramı öncesi en çok sorulan sorulardan bir tanesi "Bankalar açık mı? Açıksa kaça kadar açık?". Bu konuda da açıklama Bankalar Birliği'nden geldi. Ve bankaların açık olan şubelerinde 10-11 Mayıs tarihlerinde yani bugün ve yarın saat 9.00 ile öğlen 12.30 saatlerine kadar, öğleden sonra ise 13.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verileceğini açıkladı.

Bankalar kaça kadar açık?

Bankalar arefe günü açık mı? Arife günü olan 12 Mayıs tarihinde ise bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak. Bankalar Birliği'nden gelen açıklamada önemli bir de uyarı var. Hem vatandaş hem de çalışanların sağlığını korumak için banka müşterilerinin ATM, mobil bankacılık, internet gibi şube dışı kaynaklardan işlem yapmaları istendi.