Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? Bankalar yarın açık mı?

Bayram tatili için kimi akraba ziyareti kimileri ise tatil için Türkiye içi ya da Türkiye dışına çıkanlar bayram tatilinin keyfini sürerken, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, EFT gönderme vs. gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin en çok merak ettiği bankaların bayram tatilini 9 gün mü kullanacak olması yoksa bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? sorusu oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? İşte bankaların bayram tatili çalışma saatleri...

Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?

Bankalar 9 gün bayram tatili kullanacaklar mı? İhtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi, KYK borç ödeme, ÖSYM sınav ücretleri ve EFT gerçekleştirecek vatandaşlar bayramdan sonra bankaların açılış tarihini merak etmekte. Bankalar devlet kurumları gibi 9 günlük bayram tatili yapmayacak. Peki o vakit bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? İşte, bankaların bayram tatili takvimi:

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)

4 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı

7 Haziran 2019 CumaBankalar açık olacak

8 Haziran 2019 CumartesiHafta sonu tatili

9 Haziran 2019 PazarHafta sonu tatili

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.