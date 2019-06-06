0553 313 94 23

Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? Bankalar yarın açık mı?

Bayram tatili için kimi akraba ziyareti kimileri ise tatil için Türkiye içi ya da Türkiye dışına çıkanlar bayram tatilinin keyfini sürerken, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, EFT gönderme vs. gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin en çok merak ettiği bankaların bayram tatilini 9 gün mü kullanacak olması yoksa bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? sorusu oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? İşte bankaların bayram tatili çalışma saatleri...

06 Haziran 2019 Perşembe 08:58
Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? Bankalar yarın açık mı?

Bayram tatili için kimi akraba ziyareti kimileri ise tatil için Türkiye içi ya da Türkiye dışına çıkanlar bayram tatilinin keyfini sürerken, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, EFT gönderme vs. gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin en çok merak ettiği bankaların bayram tatilini 9 gün mü kullanacak olması yoksa bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? sorusu oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı? İşte bankaların bayram tatili çalışma saatleri...

Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?

Bankalar 9 gün bayram tatili kullanacaklar mı? İhtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi, KYK borç ödeme, ÖSYM sınav ücretleri ve EFT gerçekleştirecek vatandaşlar bayramdan sonra bankaların açılış tarihini merak etmekte. Bankalar devlet kurumları gibi 9 günlük bayram tatili yapmayacak. Peki o vakit bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? İşte, bankaların bayram tatili takvimi:

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)

4 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı

7 Haziran 2019 CumaBankalar açık olacak

8 Haziran 2019 CumartesiHafta sonu tatili

9 Haziran 2019 PazarHafta sonu tatili 

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:58
  1. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?
  2. bankalar yarın açık mı
  3. bankalar ne zaman açılacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    3. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    4. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    5. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    6. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    7. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    8. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    9. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    10. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    11. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    12. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?..
    13. Diyarbakır’da tarihi surlarda korkutan..
    14. (Özel) Ak pelikanların gökyüzündeki..
    15. Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi
    16. Jandarmadan kolonyalı şekerli trafik..
    17. Trabzon lise taban puanları 2019..
    18. Kara yollarında durum
    19. Duruşma savcısı geri getirildi! Hakim..
    20. 3 kez ek bütçe yapmış! "Paraya..
    21. Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir..
    22. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB
    23. Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın..
    24. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu..
    25. Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de..
    26. Bakan Akar'dan şehit asker için..
    27. TMSF'den sosyal medyadaki haberlere..
    28. Trakya, sabaha depremle uyandı
    29. CHP'li Başkan, belediye işçilerini..
    30. Tekne motor hırsızı yakalandı
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!