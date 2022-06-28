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Ekonomi Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı
Ekonomi

Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı

Bankada parası olanlara yönelik uygulanan stopaj vergisindeki indirim süreci yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 07:26:00 - 2022-06-28 11:24:55
Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı

Dövize yatırım yerine Türk Lirası mevduatını desteklemek ve birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile Stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Aynı karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak uygulanacak.

Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında Altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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Yorumlar

samimi

Sayın cumhurbaşanımıza sesleniyorum; BES hesabımızdaki birikimlerin iş bankasından Ziraat bankasına geçirilmedine müsaade edilmiyor... aynı şekilde eşimin maaş aldığı bankada maaş aldığı süre boyunca her ay gr. gr. tasarruf yaparak aldığı altın hesabı da ziraat bankasına geçirmek istedi kabul etmediler... kendi bankaları arasında izin veriyorlar... fakat başka bankaya izin vermiyorlar...bu durum yasal mı?...bu engelin kaldırılmasını istiyoruz...

M.N.

Bankada parası olanlar (özellikle kar payı bankalarında değil de, faiz bankalarında parası olanlar) için müjde var demek Akit'in akidesine uygun mudur? Tabii ki artık iman, münafıklık, günahkarlık gibi kavramlara kimlerin teslim olduğunu gördüğümüzde artık şaşırmıyoruz, herhalde artık ahir zamana giriyoruz. Ama insan biraz dikkatli olur. Ya da dikkatli olunuyor da herkes kendi imanına göre mi konuşuyor ve yazıyor?
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