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Bankada dehşet anları! Parası gelmeyince bıçakladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir banka şubesinin müdürü olarak görev yapan Hasan Kızıltoprak, kendisine gelecek havaleyi sormak için gelen M.K.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
Bankada dehşet anları! Parası gelmeyince bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Sivas'ın merkes Ulaş ilçesindeki bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.K., kendisine gelecek havaleyi sordu. Banka çalışanı ise havalenin gelmediği yönünde bilgi verdi. Ancak ikna olmayan M.K., çalışanla tartışmaya başladı.

Bunun üzerine banka müdürü Hasan Kızıltoprak, M.K.'nin yanına geldi. Hasan Kızıltoprak, havaleyi bir daha kontrol etmek için bilgisayardan sorgulama yaparken, M.K.'nin bıçakla saldırısına uğradı.

Sırtından yaralanan Kızıltoprak, çağırılan ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Göğüs cerrahi servisinde tedaviye alınan Kızıltoprak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
  1. Sivas
  2. Hasan Kızıltoprak
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