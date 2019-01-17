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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 Ocak itibarıyla 2 trilyon 489 milyar liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 208 milyar liraya çıktı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 83 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 269 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Ocak ile biten haftada 13 milyar 83 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 476 milyar 186 milyon liradan 2 trilyon 489 milyar 269 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 76 milyar 876 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 259 milyar 587 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 27 milyar 47 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 208 milyar 26 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ocak ile biten haftada 547 milyon lira azalarak 398 milyar 382 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 187 milyar 605 milyon lirası konut, 6 milyar 469 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 308 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 451 milyon artarak 353 milyar 556 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,02 azalarak 103 milyar 192 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 693 milyon lirası taksitli, 60 milyar 500 milyon lira taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 11 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,03 azalarak 31 milyar 637 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 199 milyon lira artarak 507 milyar 579 milyon liraya çıktı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:42
  1. BDDK
  2. sektörün kredi hacmi

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