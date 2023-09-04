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Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kritik karar! Tamamını kaldırdıklarını az önce bütün Türkiye'ye duyurdular
Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kritik karar! Tamamını kaldırdıklarını az önce bütün Türkiye'ye duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:37:00 -
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kritik karar! Tamamını kaldırdıklarını az önce bütün Türkiye'ye duyurdular

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerle ilgili kritik kararı duyurdu. Eksil belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamaları kaldırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerle ilgili kritik kararı duyurdu. Eksil belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamaları kaldırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makroihtiyati tedbir olarak 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı Kurul kararı alındığı, söz konusu kararın 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı Kurul kararı ile güncellendiği anımsatıldı.

Söz konusu kararlar kapsamında, mevcut durumda bağımsız denetime tabi şirketlerin, yabancı para (YP) nakdi varlıklarının Türk lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması ve bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kararlar uyarınca; belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler itibarıyla durumlarının bahse konu Kurul kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse konu aykırılıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Kurul kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım sınırlandırmalarının söz konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir."
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