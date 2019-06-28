Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu
28 Haziran 2019 Cuma 16:51
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