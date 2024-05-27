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Ekonomi Bankacılık devi Goldman Sachs: Petrol talebinin tepe noktasını 2034'e öteledi! İşte yapılan tahmin gündeme oturdu
Ekonomi

Bankacılık devi Goldman Sachs: Petrol talebinin tepe noktasını 2034'e öteledi! İşte yapılan tahmin gündeme oturdu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 21:15:00 -
Bankacılık devi Goldman Sachs: Petrol talebinin tepe noktasını 2034'e öteledi! İşte yapılan tahmin gündeme oturdu

Goldman Sachs (GS) küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminini gündeme geldi. 2032'den 2034'e öteledi

Goldman Sachs (GS) küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminini 2032'den 2034'e öteledi. IEA ise talebin 2030'den önce tepe yapacağını öngörüyor.

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hâlâ on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyon varil/gün seviyesinden 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

Petrol talebinin 2034 yılında yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin petrol talebinin ardından 2040E'ye kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.

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