Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Zonguldak’ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.
Zonguldak’ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Soğuksu mevki’inde meydana geldi. Banka önünde bekleyen 2 kişi sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.