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Aktüel Banka nakil aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi
Aktüel

Banka nakil aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi

Ankara Valisi Şahin, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:32:00 - 2020-09-08 12:33:40
Banka nakil aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendisine emanet edilen parayla kaçan banka havale memuru, polis birimlerimizin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda parayla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. " ifadelerini verdi.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet görevlisi Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi. Şüpheli, çaldığı parayla yakalandı.


Ayhan B., dün Yenimahalle ilçesinde çalıştığı banka nakliye aracından 4,5 milyon lira alarak kaçtı ve polis ekipleri Ayhan B.'yi yakalamak için operasyon başlatması sonucunda yakalandı.

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