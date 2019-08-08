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Banka konut kredi oranları! Konut kredi oranları en uygun

Cumhurbakanı Erdoğan’ın görev değişikliği yaptığı Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz oranlarını aşağıya çekmesinden sonra devlet bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredi oranlarını birin altına çekmesiyle birlikte konut sektöründe kredi yarışı başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamalarında özel bankalara faiz indirimi çağrısında bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
Banka konut kredi oranları! Konut kredi oranları en uygun

Cumhurbakanı Erdoğan’ın görev değişikliği yaptığı Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz oranlarını aşağıya çekmesinden sonra devlet bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredi oranlarını birin altına çekmesiyle birlikte konut sektöründe kredi yarışı başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamalarında özel bankalara faiz indirimi çağrısında bulundu.

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indiriminin ardından kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faizlerinde indirim yapıldı. Faizler yüzde 0,99'a çekildi. Faiz indirimi kararlarının ardından bankalara 13 binden fazla kredi başvurusu yapıldı. Bunun yanı sıra faiz indirimi yarışına inşaat firmaları da katıldı. Konu ile ilgili olarak ilk büyük adım Sur Yapı Antalya Projesi tarafından geldi. Kampanya kapsamında peşinat sıfırlanıyor, tam 1 yıl öteleniyor ve üstelik vade farksız 5 yıla bölünüyor.

Ev fiyatları ne kadar?

Buna göre konut kredisinde 180 ayda 0,69’a çekilen vade oranı ile 1+1 Daireler 1.200 TL’den, 2+1’ler 2.000 TL’den, 3 1’ler 3.000 TL’den başlayan sabit taksitlerle satışa sunulurken 1+1 51 m 190 bin TL lik bir ev için öncelikle hiç peşinat alınmıyor. Birinci yılın sonunda 12. Aydan itibaren 12, 24, 36, 48 ve 60. Aylarda başta verilmesi gereken peşinat 5 eşit parçada ödeniyor. Babacan Holding tarafından da daizler yüzde 1'in altına indirildi. Bu bağlamda Kurban Bayramı Kampanyası ile tamamlanan projelerinde son kalan daireler için yatırım fırsatı sunuluyor. Şirketin, faizleri yüzde 1'in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası kapsamında, Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0,99 kredi oranıyla ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor. 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
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