Banka çağrı merkezlerine yeni ayar

Resmi Gazete yayınlanan yönetmeliğe göre, çağrı merkezlerinin reklam gibi yöntemlerle müşteriyi telefonda bekletmesi engellenecek. Müşterinin işlem süresinin uzatılmaması için yeni önlemler hayata geçirildi. Buna göre, 60 yaş üstü doğrudan müşteri temsilcisine bağlanacak. Kart iptal talepleri, başka bir birime yönlendirilmeden alınacak. Aramalarda reklam gibi yöntemlerle arama süresi uzatılamayacak. Müşteriye reklam amaçlı aramalar ise Pazar günleri hariç sabah saat 9 ile akşam saat 8 arası yapılacak.