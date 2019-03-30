Banka alımları 2019 banka personel alımı 2019 başvuru şartları neler?

Banka memur alımı 2019 olacak mı? Sorusu bankalarda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbark, Akbank, Yapıkredi Bankası personel alımı ve 2019 banka sınavları hakkındaki detaylar haberimizde yer almaktadır. Peki banka alımları ne zaman, banka memur alımları ne zaman? İşte detaylar...

Bankalara, Mart ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde yüzlerce banka memuru personel alımları gerçekleştirilecektir. Yürütülen banka memuru alımlarına haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. Bankalar Mart ayı bitmeden seçim öncesi son memur alımlarına yayımladılar. Banka bünyesinde görev yapmak isteyen, banka kariyeri hedefleyen ilan şartlarını taşıyan adaylar arasından 4 farklı banka bünyesine banka personeli alımları gerçekleştirilecektir. Yürütülen banka personeli alımlarına başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken şartlara ve diğer detaylara kısaca göz atalım.

Banka personeli kadrosunda görev almak isteyen adayların kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, takım çalışmasına yatkın olması, askerlik hizmetini tamamlamış olması veya en az iki yıl süreyle askerlikle ilişiğinin bulunmuyor olması, kendisine verilecek görevleri zamanında yerine getirebilecek olması, kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olması, en az lise mezunu olması, belirtilecek ek nitelikleri taşıyor olması, kendini geliştirmeye açık ve temsil yeteneği yüksek kişiler olması beklenmektedir.

Deniz Bank personel alımı

DenizBank tarfından yayımlanan personel alımlarında 9 farklı kadroya yönelik ilanlar bulunmaktadır. İlanlarla alakalı bilgilendirmelere, aşağıda yer alacak bağlantılar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Akbank personel alım ilanları

Akbank yayımladığı ilanlarda 9 farklı kadro için ilan yayımlamış bulunmakta olup, başvuruları almaya başlamıştır.

YapıKredi Bankası alımları

YapıKredi Bankası çok sayıda kadro üzerinden personel alımı yapacaktır. İlanlara başvurular alınırken, değerlendirme aşamaları banka tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

TEB tarafından yayımlanan ilanda 10' un üzerinde kadroya personel alımları yapılacağı duyurulmuştur. Bu ilanlara erişim sağlamak için aşağıda yer alacak bağlantıyı tarayıcınızın adres satırına kopyalayıp yapıştırınız. Üye girişi yaptıktan sonra ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası personel alımları

Ziraat Bankası personel alımı ve 2019 banka sınavları hakkındaki detaylar haberimizde yer almaktadır. Ayrıca Ziraat Bankasında kariyer yapmak isteyen adaylar için bilgilendirmelere yer vereceğiz. Yazımızda geçmiş yıllara ait sınav sorularına da ulaşabilirsiniz

Bütün personel alımları için genellikle aşağıdaki başvuru şartları ve özellikler aranmaktadır. Ziraat Bankasında ücretler şu şekilde olmaktadır: Ücret = Unvan Ücreti + Görev Pozisyonu Ücreti + Performansa Dayalı Değerlendirme Ücreti Mülakatlarda diploma veya öğrenci belgesi kontrolü yapılmaktadır.

İşe alım pozisyonuna göre aranan şartlar değişmektedir. (örn; güvenlik görevlisi, temizlikçi vs) Ziraat Bankası geçtiğimiz aylar içerisinde büyük bir alım yaparak bir çok kişiyi yönetici kadrosuna katmıştır. Şuanda devam eden bir alım ilanı bulunmamaktadır. Fakat diğer bankaların alım ilanları için Banka Sınavları 2019 sayfasına girebilirsiniz. Ayrıca banka ile ilgili yeni alımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Halkbank Personel Alımı 2019

Halkbank personel alımı 2019; öz geçmiş oluşturma, bankaya ait güncel ilanlar ve personel alımı şartları hakkındaki detayları bu haberimizde detaylı olarak bulabilirsiniz. Bilgilendirme: Haberimizde diğer bankalara ait ilanlara da yer verilmiştir. Detaylara yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Halk Bankası personel alımı şartları

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı

Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmamak

6 aydan fazla hapis cezasına uğramamış olmak

Geçmiş yıllara ait herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü hükümlü olmamak. (Yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar.) Bankacılık kanunları gereğince bankalarda çalışması yasaklanmamak.

Halkbank personel alımları 2019 yılında da bu şartları ve bunlara ek olarak özel şartları göreceğiz. Antalya, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Rize illerinde 11 adet engelli olmak üzere totalde 76 personel alımı yapılacak. Başvuru şartları kısaca şu şekildedir;

Bildiğiniz gibi Halkbank 2018 yılı içerisinde 1.300 personel alımı gerçekleştirdi. 2019 yılı içerisinde de bu alımların yapılması beklenmektedir. Fakat öncelikle sizin Halk Bankası kariyer bölümünden Özgeçmiş oluşturmanız gerekiyor. Halk Bankası internet site üzerinden bulunan kariyer. halkbank.com.tr adresine girerek üyelik oluşturunuz. Üyelik işleminden sonra sistem üzerinden Özgeçmiş oluşturmalısınız. Akabinde duyurulan ilana web sitesi üzerinden başvuru yaparsınız.