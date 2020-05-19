Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Kişisel verilerin, kredi ve kredi kartı borç bilgilerinin bazı bankalarca tahsilat firmaları ile varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) aktarılması kaygıyla karşılanıyor. Bankalar adına vatandaşları arayan, borç uyarısında bulunan söz konusu firmalar ve şirketlerle ilgili yakınmalar artıyor.

Soru işaretleri çok

Özel bilgilerinin elden ele dolaşması karşısında rahatsız olan vatandaşlar, her fırsatta “Bankalar, hayatımıza dair detayları tahsilatçılarla, VYŞ’lerle neden paylaşıyorlar? Öbür taraftan bize güvenlik soruları soran şahıslara ya da şirketlere niçin güvenelim, itibar edelim? Bunların art niyetli olmadıklarını nereden bilelim” diye soruyorlar.

Kritik uyarılar

Tüketici derneklerinin yetkilileri de bankaların müşterilerine ait bilgileri başka firmalara sunarak mağduriyetlere yol açtıklarını vurguluyorlar. Kredi ve kredi kartı kullanıcılarını temkinli olmaya davet eden aynı yetkililer, “Tedbir elden bırakılmamalı. 444’le başlayan numaraların dahi kopyalandığı unutulmamalı. Kuşkucu olunmalı. Telefon görüşmeleri kısa tutulmalı. Şüpheli hallerde adli ve idari birimlere başvurulmalı” ifadelerini kullanıyorlar.

Ağaoğlu uyarıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada bazı finans kuruluşlarının takipte zorlandıkları alacakları hukuk bürolarına ve VYŞ’lere devrettiklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Bunlar da borçluyu, borçlunun yakın ve akrabalarını sürekli arayarak taciz ediyorlar. ‘Hacze geleceğiz’ ya da ‘Polisle kapıyı kıracağız’ gibi tehditler savurup duruyorlar. Ne yazık ki mağdur adedi gitgide artıyor, şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Tabii hukuk bürolarını ve VYŞ’leri taklit eden dolandırıcılar da var. Bunlar; topladıkları yalan yanlış bilgilerle tüketicileri korkutmaya ve para koparmaya çalışıyorlar. Gelinen aşamada vatandaşlarımız çok ama çok ihtiyatlı olmalılar.”

Suç işliyorlar

“Alacaklının hiçbir şekilde borçluyu taciz etmeye hakkı yoktur” diyen Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Borçluya devamlı telefon açmak, mesaj göndermek ‘huzur ve sükûnu bozma’ suçu kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesinde değinilen bu suçun cezası ağır. Öte yandan; borçlunun yakınlarını veya akrabalarını rızaları dışında arayan avukatlar ile VYŞ çalışanları Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) muhalefet etmektedirler. Borçlu yakınları veya akrabaları, kendilerini huzursuz eden bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabilirler.”