  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık herkes Bayraktar TB2 SİHA'yı kullanabilecek! Nasıl mı? İşte cevabı...

Selçuk Bayraktar milyonlara duyurdu: Türkiye yüzyılına damga vuracak

Tırlar dolusu TOGG oraya getirildi! Sevkiyatta dikkat çeken detay, ilk kez görüldü

Bakan Yerlikaya'dan düzensiz göç açıklaması! Ülke genelinde başlayacak!

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu

Bitlis'te 60 noktada bulundu! Saniyede 6-7 litre akıyor

Canan Kaftancıoğlu bu habere üzülecek Kurucusu olduğu platform değişimcilere destek verdi

3 yıllık çalışmada sona doğru! Marmara Denizi’nde yeni dönem

Peş peşe takiyye itirafları! Özgür Özel günah çıkarttı!

Detaylar belli oldu! Liseden 15 Temmuz ifadesi neden kaldırıldı?
Ekonomi Bank of America’dan öngörü ortalığı ayağa kaldıracak: Dolar/TL'de 30 öngörüsü! Bu kez TCMB işaret edildi
Ekonomi

Bank of America’dan öngörü ortalığı ayağa kaldıracak: Dolar/TL'de 30 öngörüsü! Bu kez TCMB işaret edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:44:00 -
Bank of America’dan öngörü ortalığı ayağa kaldıracak: Dolar/TL'de 30 öngörüsü! Bu kez TCMB işaret edildi

Banka sektöründe dünyaca ünlü Bank of America dolar/TL kuru için şaşırtan bir tahmin yaptı: meydana gelen birçok olayı önceden tahmin etmesiyle bilinen banka iddiasını kamuoyu ile paylaştı.

Bank of America dolar/TL kurunun son çeyrekte 30 seviyesine çıkacağını, politika faizinin de gelecek yıl yüzde 45'i göreceğini tahmin etti

Bank of America, gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerini paylaştığı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerine de yer verdi. Aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu analistler yayımladıkları notta lirada forwardlara paralel düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirtti. Banka son çeyrekte Dolar/TL ’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

BofA’nın Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Raporda, “TCMB muhtemelen fiyatlanandan daha fazla faiz artırımı yapacak” ifadelerine yer verildi. Ekonomiye dair risklerin sıralandığı raporda ayrıca yükselen petrol fiyatlarının cari açık konusundaki riskleri artırdığı, TCMB üzerindeki faiz baskısının da yükseleceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23