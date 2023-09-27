Bank of America’dan öngörü ortalığı ayağa kaldıracak: Dolar/TL'de 30 öngörüsü! Bu kez TCMB işaret edildi

Bank of America dolar/TL kurunun son çeyrekte 30 seviyesine çıkacağını, politika faizinin de gelecek yıl yüzde 45'i göreceğini tahmin etti

Bank of America, gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerini paylaştığı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerine de yer verdi. Aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu analistler yayımladıkları notta lirada forwardlara paralel düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirtti. Banka son çeyrekte Dolar/TL ’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

BofA’nın Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Raporda, “TCMB muhtemelen fiyatlanandan daha fazla faiz artırımı yapacak” ifadelerine yer verildi. Ekonomiye dair risklerin sıralandığı raporda ayrıca yükselen petrol fiyatlarının cari açık konusundaki riskleri artırdığı, TCMB üzerindeki faiz baskısının da yükseleceği belirtildi.