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Ekonomi Bangladeş’ten Türk firmalara “helikopter gemisi” daveti
Ekonomi

Bangladeş’ten Türk firmalara “helikopter gemisi” daveti

Türk savunma sanayiinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı’nın altıncısı Güney Asya temalı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:35:00 -
Bangladeş’ten Türk firmalara “helikopter gemisi” daveti

Sanal ortamda 26-28 Ekim’de gerçekleştirilen Defence Port Turkey-Güney Asya Fuarı’nda Türk firmaları Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan askeri heyetleriyle bir araya geldi. Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri webinarında açıklamalar yapan Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam, “helikopter gemisi” ve “karakol botu” konusunda Türk firmalarına açık olduklarını belirtti. ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Islam, HAVELSAN’ın Komut Kontrol Merkezi’nin de çok başarılı olduğunu ifade etti. Türk savunma sanayisi ürünlerinin dost ve müttefik ülkelere pazarlanması amacıyla düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı’nın yedincisi 2021’de gerçekleştirilecek.

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