Bangladeş’ten Türk firmalara “helikopter gemisi” daveti

Sanal ortamda 26-28 Ekim’de gerçekleştirilen Defence Port Turkey-Güney Asya Fuarı’nda Türk firmaları Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan askeri heyetleriyle bir araya geldi. Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri webinarında açıklamalar yapan Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam, “helikopter gemisi” ve “karakol botu” konusunda Türk firmalarına açık olduklarını belirtti. ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Islam, HAVELSAN’ın Komut Kontrol Merkezi’nin de çok başarılı olduğunu ifade etti. Türk savunma sanayisi ürünlerinin dost ve müttefik ülkelere pazarlanması amacıyla düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı’nın yedincisi 2021’de gerçekleştirilecek.