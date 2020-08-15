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Aktüel

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 217’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:54:06 -
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 217’ye yükseldi

DAKKA (AA) - Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 217’ye çıktığı bildirildi.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde 217 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 47 bin kişinin kirli suların yol açtığı hastalıklara yakalandığı belirtildi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde 850 bin kişinin yerlerinden olduğu ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin yiyecek, temiz su ve barınaklara gereksinim duyduğu kaydedildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) sellerden etkilenen Bangladeş’e 1,94 milyon dolar yardım sağlanacağını açıkladı.

- BM, Bangladeş'teki sel mağdurlarına yardım sağlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinasyon Ofisinden 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sel ve diğer doğal afetler nedeniyle en fazla muhtaç 1 milyondan fazla kişiye yardımcı olmak için 40 milyon dolarlık bir müdahale planı başlatıldığı bildirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

- Asya musonu

Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da etkili muson yağışları, yaz mevsiminde Umman Denizi, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'nda denizdeki havanın daha serin olması nedeniyle ısınan Asya kara kütlesinin alçak basınç alanı oluşturmasıyla nemli hava kütlesinin denizden karaya doğru taşınması sonucu meydana geliyor.

Yaz mevsiminde Hint Okyanusu üzerinde ortalama sıcaklık 25 santigrat dereceyken, karalarda 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Denizden karaya doğru esen rüzgarlarla taşınan bulut kütleleri Himalaya Dağları'na kadar olan kıyı kesiminde mevsimsel yağışlara yol açıyor. Yağışlar, Hint alt kıtası, Hindi Çini ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin, Kore Yarımadası ve Japonya'ya kadar olan bölgede etkili oluyor.

Ancak yağışların en yoğun etkilediği bölge, hava kütlesinin kuzeydeki Himalaya Dağları ile karşılaşarak sıkıştığı Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş, Myanmar'ı kapsıyor. Bu bölgede yağışlar, zaman zaman on binlerce insanın evlerini terk etmesine neden olan sel felaketlerine yol açıyor.

Arapça "mevsim" anlamına gelen "muson" sözcüğü, yağışların mevsimlik olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Muson yağışları denildiğine akla ilk "Asya musonu" gelse de bunun dışında ABD'nin güneybatı kıyılarını ve Meksika'yı etkileyen "Kuzeybatı Pasifik Musonu" olarak adlandırılan yağışlar bu türden mevsimsel yağışlar arasında yer alıyor.

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