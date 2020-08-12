Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 198'e yükseldi

ANKARA (AA) - Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 198'e çıktığı bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha seller nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde 198 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yerel yönetim yetkilileri, Rajshahi bölgesinde yaklaşık 893 bin kişinin ve 34 bin 140 hektar ekili tarım arazisinin sellerden etkilendiğini ifade etti.



Gopalganj emniyet yetkilisi Muhammad Al Maruf da bölgede şimdiye kadar 313 köyün sel suları altında kalması sonucu yaklaşık 800 aileden 4 bin kişinin, evlerini terk ederek 103 barınağa sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

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Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Bangladeş'te halkın, yıllar içindeki "en kötü ve en uzun" muson selini yaşadığı belirtilerek, ülkenin dörtte birinin sular altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sel ve diğer doğal afetler nedeniyle en fazla muhtaç 1 milyondan fazla kişiye yardımcı olmak için 40 milyon dolarlık bir müdahale planı başlatıldığı bildirildi.



