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Aktüel

Bangladeş'te tekne battı: 5 ölü, 13 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:50:13 -
Bangladeş'te tekne battı: 5 ölü, 13 kayıp

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Sirajganj bölgesinde Jamuna nehrinde bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi kayboldu.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Hasibul Alam yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle Jamuna nehrinde battığını bildirdi.

Teknenin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Alam, kayıp 13 kişinin arandığını kaydetti.

Alam, teknedeki en az 50 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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