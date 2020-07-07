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Aktüel

Bangladeş'te siyasi hareketin fraksiyonları arasında çatışma: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:07:31 -
Bangladeş'te siyasi hareketin fraksiyonları arasında çatışma: 6 ölü

DAKKA (AA) - Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban bölgesinde Parbatya Çattagram Janasanghati Samiti siyasi hareketinin üyeleri arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

Emniyet yetkilisi Mobasser Hossain, Bandarban'daki Çakma aşiretinin etkisindeki Parbatya Çattagram Janasanghati Samiti siyasi hareketinin içindeki fraksiyonlar arasında çıkan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin hepsinin reformcu fraksiyondan olduğunu ifade eden Hossain, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Bangladeş polisi, çatışmanın bölgedeki kontrolü ele geçirme mücadelesi nedeniyle çıktığını kaydetti.

Parbatya Çattagram Janasanghati Samiti Hindistan'ın da desteğiyle Bangladeş ordusu ve silahlı kuvvetleriyle on yıllarca çatışmış ancak 1997'de hükümetle barış anlaşması imzalamıştı.

Başkent Dakka'nın 387 kilometre güneydoğusundaki Bandarban'da 10'a yakın etnik grup yaşıyor. Bu grupların her birinin kendine has lehçeleri, kıyafetleri ve dini gelenekleri var.

Bandarban, uyuşturucu kaçakçılığı ve fidye için adam kaçırma gibi yasa dışı olaylara zaman zaman sahne oluyor.


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