Bangladeş’te ölümcül tatbikat! Tank patladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bangladeş’in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybederken, bir asker ağır yaralandı.
Bangladeş’te askeri eğitim sırasında patlama meydana geldi. Chittagong kentindeki Hathazari Atış Sahası’nda gerçekleştirilen atış eğitimi sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı. Bangladeş Ordusu, yaralı subayın tedavi için hava yoluyla başkent Dakka’ya sevk edildiğini ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.