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Dünya Bangladeş'te Müslümanlardan gövde gösterisi!
Dünya

Bangladeş'te Müslümanlardan gövde gösterisi!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:44:00 -
Bangladeş'te Müslümanlardan gövde gösterisi!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bambu sopaları taşıyan yüzlerce Müslüman, bugün (Perşembe), babasının öldürülmesinin 49. yıldönümü münasebetiyle taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yapan eski Başbakan Şeyh Hasina'nın destekçilerine karşı geleneksel toplanma alanında devriye gezdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bambu sopaları taşıyan yüzlerce Müslüman, bugün (Perşembe), babasının öldürülmesinin 49. yıldönümü münasebetiyle taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yapan eski Başbakan Şeyh Hasina'nın destekçilerine karşı geleneksel toplanma alanında devriye gezdi.

Temmuz gösterilerinin arkasında yer alan öğrenci örgütünün liderlerinden Sargis Alam dün (Çarşamba) şunları söyledi: “Avami Birliği (Şeyh Hasina'nın partisi), perşembe günü yas günü olduğu bahanesiyle kaos yaratmaya çalışacak. Bu tür girişimlere direnmek için sokaklarda kalacağız."

AFP’nin haberine göre gösterilere karşı çıkmaya hazırlanan öğrenciler, 1975 yılında babasının ve erkek kardeşleri askeri darbede suikasta kurban giden Şeyh Hasina'nın eski aile konutuna giden caddede yürüdüler.

Bu dönüm noktası yakın zamana kadar babası, bağımsızlık kahramanı Şeyh Mucibur Rrahman'a adına yapılmış bir müzeydi, ancak düşüşünden saatler sonra bir kalabalık tarafından tahrip edildi ve yakıldı.

Hindistan'a sığınan eski başbakan, 5 Ağustos'ta yurtdışına kaçmasından bu yana yaptığı ilk açıklamada, destekçilerinden (salı günü) başkent Dakka'daki çocukluk evinde “çelenkler ve dualar sunarak tüm ruhların kurtuluşu için dua etmelerini” istedi.
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Şeyh Hasina'nın 15 yıllık iktidarı sırasında, kamu çalışanlarının 15 Ağustos'ta babasının öldürülmesini anmak için düzenlenen mitinglere katılmaları zorunlu kılınmıştı.

Ancak Bangladeş'teki geçici hükümet, bu Ulusal Gün kutlamalarının iptal edildiğini daha önce duyurarak, kamu personelini çalışmalarına devam etmeye çağırdı.

Şeyh Hasina (salı günü) yaptığı açıklamada, “Cinayetlere ve vandalizme karışanların soruşturulmasını, faillerin tespit edilmesini ve sorumlu tutulmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı

Açıklama, bir mahkemenin geçen ayki ayaklanmalar sırasında meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak kendisi ve hükümetindeki altı yetkili hakkında soruşturma başlatılabileceğini duyurmasından saatler sonra yapıldı.

Polis, 42'si güvenlik görevlisi olmak üzere 450 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterileri kanlı bir şekilde bastırdığı için eleştiriliyor.

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