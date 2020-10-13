Bangladeş'te mülteci kampındaki çatışmanın son kurbanı 14 yaşındaki çocuk oldu

DAKKA (AA) - Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta, suç örgütleri arasında geçen hafta çıkan çatışmada yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Cox's Bazar kenti yakınlarında bulunan Maynar Guna bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı'ndaki iki suç örgütü üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 14 yaşındaki Ziabur Rahman'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kamp sorumlusu Halilurrahman Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Ekim'de çıkan şiddet olaylarında kaçırıldığı, birkaç gün sonra yaralı olarak bırakıldığı iddia edilen 14 yaşındaki Rahman'ın 10 Ekim'de Cox's Bazar'daki hastanede öldüğünü belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 10 Ekim'de, çatışmaya karıştığı iddia edilen 16 kişi gözaltına alınırken şiddet olaylarında en az 9 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Bangladeşli yetkililer, kamptaki huzursuzluğun bastırıldığını ve barışı sağlamak için girişimlerinin sürdüğünü duyurdu.

Yetkililer, mültecilerin arasına karışmış bazı kişilerin uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve soygun gibi yasa dışı işlerle uğraştığı bilgisini paylaştı.

Son zamanlarda şiddet olaylarının merkezi olan Kutupalong mülteci kampındaki Arakan toplumu liderlerinden Ansar Ali ise Myanmar'daki farklı gruplar tarafından desteklenen kişilerin yol açtığı bu tür şiddet olaylarının Arakanlıları tehlikeye attığını ve bu yöntemle Arakanlılarla ilgili olumsuz bir imaj oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

İnsan hakları aktivisti ve Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Ro Nay San Lwin de mülteci kamplarında suç çetelerinin varlığının Arakanlı mülteciler ve Bangladeş için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Kutupalong bölgesindeki mültecilerin kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Lwin, uyuşturucu işiyle uğraşan suç örgütlerinin Myanmar yetkilileriyle iyi bağlantılarının olduğuna ve bu şebekelerin kamplarda kaos oluşturmak için kullanılabileceğine dikkati çekti.

Lwin, Bangladeşli kolluk kuvvetlerinin kamplarda barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için çok çalıştığını bildiklerini vurgulayarak şiddete karışan tüm suçluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Cox's Bazar, 860 binin üzerinde Arakanlı Müslüman göçmene ev sahipliği yapıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



