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Aktüel

Bangladeş'te Kovid-19 vakaları artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:55:56 -
Bangladeş'te Kovid-19 vakaları artıyor

DAKKA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü Bangladeş'te son 24 saatte 790 yeni vaka tespit edildi.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 1 günde görülen 790 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 11 bin 719'a yükseldi.

Bugüne kadar salgın sebebiyle 186 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, camilerde ibadet edilmesine müsaade edildiği belirtildi. Açıklamada, camilere girecek kişilerin maske takması ve sağlık yönergelerine sıkı şekilde uyması gerektiği bildirildi.

Bangladeş'te salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan bazı kısıtlamalar 4 Mayıs'ta hafifletilmiş, market ve mağazaların açılmasına izin verilmişti.

Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vaka sayıları artışa geçti.


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