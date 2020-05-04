Bangladeş'te Kovid-19 önlemleri artırıldı

DAKKA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Bangladeş'te salgına yönelik önlemler artırıldı.

Bakanlar Kurulunca alınan kararda, bölgeler arası toplu ulaşım hizmetlerinin askıya alındığı ve Ramazan Bayramı'nda da bu yasağın süreceği bildirildi.

Kararda, bayram alışverişi için mağaza ve alışveriş merkezlerinin açılacağı ve bu süreçte sağlık yönergelerindeki şartların takip edileceği kaydedildi.

Her yıl milyonlarca kişinin memleketlerini ziyaret etmek için yollara düştüğü ülkede, bu sene vatandaşlar bayramı evde geçirecek.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 143'e yükselirken, salgın sebebiyle 182 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te 26 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16 Mayıs'a uzatılmıştı.