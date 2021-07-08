  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Suriye'deki etkinliğini artırıyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
İsveç'te uçak kazası
Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
Dünya Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada çıkan yangında iki işçi öldü, birçok işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 23:13:00 -
Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti, birçok işçi yaralandı.

Narayanganj İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi İkbal Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hashem Yiyecek ve İçecek Fabrikası'nda çıkan yangında iki kadın cesedinin bulunduğunu, yaralanan onlarca işçinin Dakka Tıp Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Narayanganj İtfaiye Şube Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arifin de "11 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü" aktardı.

Al Arifin, tüm binanın alev aldığını, yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.

Yangından kaçmayı başaran işçiler, en az 40 işçinin mahsur kaldığı yangının zemin katta çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay