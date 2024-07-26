  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı
Sosyal Medya

Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 14:44:00 -

Bangladeş’i gezen bir YouTuber, Türkiye denilince herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlamasına şaşırdı.

Bangladeş'teki gezi sırasında, sokak röportajları yapan YouTuber, Türk olduğunu söylediğinde herkesin ilk olarak Erdoğan'ı hatırladığını gözlemledi. Bu durum, YouTuber’ın dikkatini çekerken, Türkiye’nin küresel liderler arasında önemli bir figüre sahip olduğunu vurgulayan tepkilere neden oldu.

Erdoğan’ı kıskandı!

Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı söylemesinden rahatsızlık duyan sözde Türk Youtuber; “niye Erdoğan geliyor abi akıllara, doğal güzellikleri, insanlarımız gelsin.” İfadelerini kullandı.

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23