Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı
Bangladeş’i gezen bir YouTuber, Türkiye denilince herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlamasına şaşırdı.
Bangladeş'teki gezi sırasında, sokak röportajları yapan YouTuber, Türk olduğunu söylediğinde herkesin ilk olarak Erdoğan'ı hatırladığını gözlemledi. Bu durum, YouTuber’ın dikkatini çekerken, Türkiye’nin küresel liderler arasında önemli bir figüre sahip olduğunu vurgulayan tepkilere neden oldu.
Erdoğan’ı kıskandı!
Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı söylemesinden rahatsızlık duyan sözde Türk Youtuber; “niye Erdoğan geliyor abi akıllara, doğal güzellikleri, insanlarımız gelsin.” İfadelerini kullandı.
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