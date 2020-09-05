Bangladeş'te doğal gaz patlamasında camideki 12 kişi öldü
DAKKA (AA) - Bangladeş'te bir cami yakınındaki doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Zayedul Alam, yaptığı açıklamada, Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada camideki 12 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alam, yaralı 37 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.