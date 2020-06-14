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Aktüel

Bangladeş’te bir bakan daha korona virüsten öldü

Bangladeş’te dün eski bir bakanın ölümünün ardından görevdeki bir bakan daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:50:03 -
Bangladeş’te bir bakan daha korona virüsten öldü

Bangladeş’te dün eski bir bakanın ölümünün ardından görevdeki bir bakan daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Korona virüs Bangladeş kabinesine vurdu. Ülkede dün eski Sağlık Bakanı Muhammed Nasim’in korona virüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yalnızca 12 saat sonra yerel saatle gece 23.00’da görevdeki Din İşleri Bakanı Shek Muhammed Abdullah da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Daha önce farklı departmanlarda bakan olarak görev yapan Nasim’in ölümünün hemen ardından, Din İşleri Bakanının da ölmesi ülkede büyük üzüntüye yol açtı. Şeker hastası olan Abdullah’ın aniden tansiyonunun yükseldiği ve nefes darlığı nedeniyle dün akşam saatlerinde Dakka’daki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bakanın ölümünün ardından yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Öte yandan, korona virüs testi pozitif çıkan 2 bakanın daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Cumhurbaşkanı Abdul Hamid bakanların ölümünden sonra taziye mesajları yayınlarken, 2 bakanın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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