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Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman için kimlik kartı çıkarıldı

09 Ağustos 2019 Cuma 10:56
Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman için kimlik kartı çıkarıldı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te kamplarda kalan 500 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciye yeni kimlik kartları çıkarıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) açıklamasında, "Myanmar'dan gelen 500 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin, Bangladeş ve UNHCR yetkilileri tarafından kayıtlarının yapıldığı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaşı 12'den büyük bütün mülteciler için biyometrik kartların basıldığı, sahteciliğe imkan tanımayan kartların, kadın, çocuk ve engelli mültecilerin şahsi ihtiyaçlarının temin edilmesine yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Kartların, insani yardım kuruluşlarının daha koordineli çalışmasını ve hiç kimsenin yardımlardan muaf olmamasını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, bu belgelerin ayrıca Arakanlı Müslümanların Myanmar'a güvenli dönüşleri açısından da önemli bir unsur olacağı bildirildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:56
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
  3. kimlik kartı

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