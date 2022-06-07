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Dünya Bangladeş’te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı
Dünya

Bangladeş’te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı

Bangladeş’in güneydoğusunda, 4 Haziran’da bir konteyner deposunda çıkan ve en az 41 kişinin ölümüne neden olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:31:00 -
Bangladeş’te 4 gündür süren depo yangını kontrol altına alındı

Malay Mail’in haberine göre, başkent Dakka’nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentindeki depoda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın, kimyasal maddelerin güvenli şekilde istiflenmemesi nedeniyle hızla büyümüştü.

İtfaiye yetkilisi, "Yangın tamamen söndürülmedi ancak ekibimiz kimyasal maddelerin bulunduğu konteynerleri tek tek ayırdığı için daha fazla patlama riski yok" ifadesini kullandı.

Öte yandan, depoda yangına müdahale için yangın söndürme tüplerinden başka bir şey olmadığı ve tehlikeli kimyasal maddeler için depolama kurallarına uyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Daha önce 49 olarak açıklanan ölü sayısı, bazı kurbanların iki kez sayıldığı gerekçesiyle 41 olarak güncellendi.

Polis, 200 yaralıdan 50’sinin itfaiye personeli olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan yaptığı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalete teslim edileceğini kaydetti.

Bangladeşli yetkililer, depoda bulunan hidrojen peroksitlerin yanlış etiketlendiğini ve bunu bilmeyen itfaiyecilerin yangına köpükle değil su ile müdahale ettiğini belirtmişti. Yanlış müdahale sonrası yangının şiddetini arttırdığını kaydeden yetkililer, kazadan depo şirketini sorumlu tutmuştu.

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