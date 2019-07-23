0553 313 94 23

Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı

Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang humması nedeniyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:57
Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı

Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang humması nedeniyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bangladeş Genel Sağlık Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, ülkede bu yıl dün itibariyle 7 bin 179 kişinin Dang humması nedeniyle hastanelere kaldırıldığını, bu hastalardan 5’inin hayatını kaybettiği belirtti. Bu yılın Mart ayında 17, Nisan ayında 18, Mayıs’ta 184, Haziran ayından bugüne kadar ise 5 bin 50 kişinin Dang humması şikayeti ile hastanelere yatırıldığı belirtildi. Geçen yıl ocak ayı itibariyle bin 374 kişinin Dang humması sebebiyle hastanelere kaldırıldığı, bu yıl bu sayının 5 kat arttığı ifade edildi. Yetkililer, birçok Dang humması vakasının bildirilmemesi sebebiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini belirtti.


Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık. Şiddetli kemik ağrılarına neden olduğu için ’kırık kemik humması’ olarak da bilinen hastalığa, flavivirüs ailesinden Dang virüsü neden oluyor. Dang virüsünün bilinen 4 tipi bulunurken, bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabiliyor.



Sivrisineklerle bulaşıyor


Hastalık, Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınarak bulaştırılıyor. Bu sivrisinek nispeten temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden su ve kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, Bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yapılan kanal hizmete girmeden çöktü
    1. Yeni yapılan kanal hizmete girmeden..
    2. Siirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve..
    3. Karesi’de ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi..
    4. Çaldıran’a spor kompleksi müjdesi
    5. Taş ocağı işçisi arkadaşları..
    6. Bulgaristan Devlet Başkanı F-16..
    7. Panama'da plastik poşet kullanımı..
    8. Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar..
    9. Türkiye Düşüncü Kulübü’nden..
    10. Suudi gazeteciye saldıran..
    11. Dünya liderleri ve diplomatlardan..
    12. Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler..
    13. Türk Edebiyatı Yaz Okulu "Edebiyat ve..
    14. Sosyal medya fenomenine hapis..
    15. Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık..
    16. Fransız bakanın konut tadilatında..
    17. Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral..
    18. EYOF 2019’da milliler, güreşte 3..
    19. Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca..
    20. Kapalıçarşı'da altın
    21. Polatlı Emniyetinden tarihi eser..
    22. 88. İzmir Enternasyonal fuarının onur..
    23. Adıyaman’da 8 noktada tercih..
    24. Bakan Pekcan’dan gümrük kapısında..
    25. Türk Yıldızları’nı ve Solo Türk’ü..
    26. Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları,..
    27. Hafif ticari araç takla atarak karşı..
    28. Büyükşehir,üniversite tercihlerinde..
    29. Bakan Kurum, sel bölgesinde
    30. Siirt’te yüzmek için baraja giren 1..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi