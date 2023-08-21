Bangladeş’in İtalyan üretimi İHA’sına yerli Roketsan, Türk füzesi! Flaş gelişme

Bangladeş Hava Kuvvetleri, envanterindeki Falco Astore İnsansız Hava Aracı’na Roketsan üretimi CİRİT Füzesi’ni entegre etmeyi hedefliyor.

İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Falco Astore İnsansız Hava Aracı, Roketsan üretimi CİRİT Füzesi ile silahlandırılacak. Bangladeş Hava Kuvvetleri, yakın geçmişte tedarik ettiği İHA’lar için CİRİT Füzesi tedarik etmeyi planlanıyor.

Lazer arayıcı başlığa sahip 70mm çapında bir füze olan CİRİT, 8 kilometre menziliyle sınıfının en uzun menzilli mühimmatı olarak öne çıkıyor. Genellikle atıcı platformun elektro-optik sisteminde yer alan lazer işaretleyici sayesinde hedefine yönelen CİRİT Füzesi, bu sayede kolaylıkla birçok platforma entegre edilebiliyor.

Yaklaşık 215 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunan Falco Astore İHA’da Bangladeş, ARGOS II Elektro-Optik Sistemi’ni kullanıyor. Azami 20 saat havada kalış süresine ve 30.000ft servis irtifasına sahip olan İHA, 200 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor.

Roketsan, şu ana kadar Bangladeş’e; TRG-300 ve TRG-230 Karadan Karaya Füze Sistemleri ile TEBER Güdüm Kiti ihracatı gerçekleştirdi.

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CİRİT Füzesinin Özellikleri

CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü̈ Füze; taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilmiştir. Halihazırda, T-129 ATAK Taarruz Helikopteri tarafından kullanılmaktadır.