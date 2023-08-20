F-16 savaş uçak, 42 adet gidiyor! Şok eden diyalog: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya uçağı gönderecek

Rusya-Ukrayna savaşı 1.5 yıldır devam ediyor. Öte yandan Avrupalı devletler ve ABD ise Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ise Son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü: Zelenskiy'nin Hollanda ziyareti sırasında açıklama yapan Hollanda Başkanı Rutte savaşın gerilimini artıracak bir açıklamada bulundu.

Hollanda Başkanı Rutte: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti.

Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamalarda, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi. Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğu ifade eden Rutte, "Şu an için Ukrayna'ya kaç tane uçak vereceğimizi net olarak belirtemiyorum" dedi.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMALAR

Zelenskiy, Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, ana gündemin halkını Rusya'nın saldırılarından korumak için ülkesine F-16 verilmesi olduğunu bildirdi.

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