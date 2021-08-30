  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı
İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük
İstanbul'da orman yangını!
Tokyo'dan Türkiye'ye güzel haber
Dünya Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü
Dünya

Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü

Bangladeş’in Hindistan sınırında Bangladeşli iki sivilin, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 16:46:00 -
Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü

Patgram Polis Karakolu yetkilisi Ömer Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BSF'nin, Bangladeş'in kuzey sınırındaki Lalmonirhat'ın Patgram bölgesindeki Burimari sınırında iki Bangladeşliye ateş açtığını belirtti.

Sınırın Hindistan tarafından gelen gençlerin yasal giriş belgelerinin olmadığını aktaran Faruk, "Evet, olay pazar sabahı gençler yanlarındaki ineklerle Hindistan tarafından dönerken meydana geldi. Vurularak öldürüldüler ve Hindistan Sınır Güvenlik Gücü cesetleri teslim etmedi." dedi.

Faruk, Bangladeş Sınır Muhafızlarının (BGB) cesetlerin alınması için sıkı bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

BSF’nin sınır bölgelerinde ölümcül silahların kullanılmamasına yönelik taahhüdüne rağmen Bangladeş sınırında sivil ölümleri devam ediyor.

BSF tarafından 2018'de 15, 2019'da 43, 2020'de ise en az 35 Bangladeşli sivil öldürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay