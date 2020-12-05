Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Arakanlı mültecilerin tartışmalı adaya yerleştirilmesini savundu

DAKKA (AA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı mültecilerin Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesini savundu.

Momen, AA muhabirine Arakanlı mültecilerin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesi planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu adımın mültecileri risklerden korumak için atıldığını iddia eden Momen, dünyanın en kalabalık kamplarının bulunduğu bölgede yaşanabilecek doğal afet kaynaklı ölümlerin önüne geçme planını hayata geçirmek ve mültecilerin bir kısmının başka bir yere iskanının sağlanmasındaki kararlı duruşundan ötürü Başbakan Şeyh Hasina'ya teşekkür etti.

"Uyuşturucu kaçakçılığı" ve "insan ticaretinin" Cox’s Bazar'daki aşırı kalabalık mülteci kamplarında yasaları ve düzeni de bozduğuna dikkati çeken Momen, Bhasan Char Adası'ndaki betonarme yapıların mültecilere daha iyi şartlarda barınma hizmeti sağlayacağını savundu.

Bu kapsamda, dün, 1642 kişilik ilk mülteci grubu kıyıdan 50 kilometre uzaktaki adaya gitmek üzere yola çıkarken, bu hafta içinde 3 bin 500 kişinin daha adaya yerleştirileceği tahmin ediliyor.

- Uluslararası topluma Myanmar tepkisi

Momen, uluslararası toplumu, Myanmar'da Arakanlılara uygulanan baskılara karşı caydırıcı önlem almamakla eleştirdi.

İnsan hakları kuruluşlarının Myanmar'a yatırım yapan ülke ve kurumlara baskı yapmadığına atıfta bulunan Momen, "İnsan haklarının ihlal edilmesine rağmen, Myanmar'a son 3 yılda Avrupa, ASEAN, Çin, Japonya, İngiltere ve benzeri ülke ve kurumlardan yapılan ticaret ve yatırım ciddi oranda artış gösterdi." dedi.

Öte yandan, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Fortify Rights Örgütü başta olmak üzere çok sayıda insan hakları savunucusu örgüt, Bangladeş hükümetinin yeniden yerleştirme planına dair endişelerini dile getirdi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



