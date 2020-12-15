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Spor Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: "Takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz"
Spor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: "Takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:18:17 -
Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: "Takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz"

BALIKESİR (AA) - TFF. 1 Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, son 5 maçta 10 puan aldıklarını hatırlatarak, "Uzun vadede takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Sözeri, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde öncelikle takımın sorunlarını teşhis ettiklerini söyledi.

Takımdaki sorunları gidermeye çalıştıklarını aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Özellikle fiziksel ve oyunsal anlamda çok çalıştık ve her geçen gün üzerine koyan bir oyun ve fiziksel gelişim sağladık. Bunda oyuncularımızın özverili çalışmaları da çok etkili oldu. Baktığımız zaman son 5 maçta aldığımız 10 puan bu söylemimizi destekliyor ancak daha da iyi olabilirdi. Kovid-19'dan dolayı eksik kadroya rağmen başarılı sayılabilecek, ortalaması iki puan olan son 5 maç geçirdik. Beş maçta aldığımız bu puanlar bizi hedefin içinde tutar. Uzun vadede takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz."

Erkan Sözeri, kendilerine destek veren kulüp yönetimine teşekkür ederek amaçlarının Bandırmaspor'u en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

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