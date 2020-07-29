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Spor

Bandırmaspor, Del Valle'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:36:26 -
Bandırmaspor, Del Valle'yi transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Del Valle'nin daha önceden takip ettikleri bir oyuncu olduğunu söyledi.

Ligde kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Göçmez, "Venezuelalı oyuncuyla 1+1 yıllık kontrat imzaladık." dedi.

Göçmez, transfer çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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