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Spor Bandırmaspor Başkanı Göçmez: ''Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum''
Spor

Bandırmaspor Başkanı Göçmez: ''Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum''

''Transferlerde bazı bölgelere daha da takviye yapabilirdik. Yönetim olarak motivasyona ihtiyacımız var''

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:53:01 -
Bandırmaspor Başkanı Göçmez: ''Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum''

BALIKESİR (AA ) - TFF 1. Lig Takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, ligde hedeflerinden uzaklaştıklarını ve üç puana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçmez, istedikleri hedefi şu ana kadar yakalayamadıklarını söyledi.

Şu anki durumdan memnun olmadığını ifade eden Göçmez, " Ortada bir başarısızlık var, bunun sorumlusu başta benim ama kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Göçmez, üç puanın kendileri için motivasyon olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar olan hedeflerimizi tutturamadık. Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum. Transferlerde bazı bölgelere daha da takviye yapabilirdik. Baktığınızda 5 puana sahibiz. Yönetim olarak motivasyona ihtiyacımız var. Bu yüzden alacağımız üç puan bizim için çok önemli."

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