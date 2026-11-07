Bandırma'daki 'tek yumruk' davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Soner Çil'in (26) ölümüne ilişkin davada, ilk duruşmada ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edilen sanıklar Yavuz Kef (32) ve Ahmet Enes Erdem (33) yeniden tutuklandı. Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine iki sanık, tahliyeden bir hafta sonra gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

İddianamede iki sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kavga 21 Mart gecesi iki eğlence mekânında büyüdü

Olay, 21 Mart 2026'da Bandırma'da yaşandı. Gece saatlerinde bir eğlence mekânına giden Erdem ve Kef, burada M.A. ile tartıştı. M.A.'nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil ile Ufuk K. mekâna geldi. Tartışan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekânında yeniden karşılaşınca küfürleşti.

Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen karşı grupla kavgaya tutuştu; belinden çıkardığı kemerle Kef'in sırtına vurdu. Arbedede Kef'in yumruğu Çil'in başına isabet etti. Yere düşen Çil bilincini kaybetti. Erdem de hareketsiz yatan Çil'in yüzüne ayakkabısının tabanıyla vurdu. Çağrılan sağlık ekipleri, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İki şüpheli olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezinde Çil'in öldüğünü öğrenen Kef, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü?" diyerek ağladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adli Tıp raporu: Önceden mevcut anevrizmanın da ölümde katkısı var

Soruşturma sonunda hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporuna yer verildi. Raporda, Çil'de saptanan travmatik değişimlerin tek başına ölüme yol açabilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif kaldığı ve kemik kırığına neden olmadığı kaydedildi.

Rapora göre ölüm, künt kafa travmasının etkisiyle beyin damarlarında önceden mevcut olan anevrizmanın yırtılması sonucu gelişen beyin kanamasına bağlı. Kurul, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak önceden var olan anevrizmanın da ölümde etkisi ve katkısı olduğu görüşünü raporda aktardı.

Mahkeme otopsi raporunu da dikkate alarak tahliyeye hükmetti

Bandırma 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, tarafların avukatları ve Çil'in ailesi katıldı. Önceki ifadelerini tekrarlayan sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonrasında otopsi raporunu da dikkate alarak iki sanığın ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı bu karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz etti. İtiraz sonucu Kef ve Erdem bir hafta sonra yeniden gözaltına alındı; şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.