Bandırma’da su fiyatlarına büyük indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Bandırma’daki su fiyatlarının yüksek olduğu bildiklerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Bandırma’da su fiyatları ucuzluyor. "Bandırmalı’nın su fiyatları hakkındaki şikayetlerini yakından takip ediyoruz" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Göreve geldiğimizde gördük ki Balıkesir ve ilçelerinde 60 farklı su fiyatlandırılması var. Büyükşehir kurulurken ilçe belediyeleri meclislerinde kabul edilen su fiyatları aynen kabul edilmiş. Ancak rakamlar arasında büyük farkları görünce olmaz dedik. Ancak kısa sürede bu sorunu çözmek mümkün değildi. En yüksek su kullanan ilçemizde Bandırma’ydı. İlk işimiz vatandaşı rahatlatmak için su fiyatlarında indirim yapmak olmuştu" dedi.

BASKİ’de görevli kişilerin 8 aydan bu yana su fiyatları konusunda çalışma yaptığını belirten Kafaoğlu, "Artık çalışmaların sonuna geldik. Suyu yüksek fiyattan kullanan Bandırma, Erdek, Ayvalık, Edremit, Balya ve Gömeç’teki su fiyatlarını Balıkesir merkez ilçeleri Karesi ve Altıeylül’deki fiyatlarla eşit hale getireceğiz. 19 Şubat Salı günü Büyükşehir Meclisi Komisyonuna gelecek bu fiyat eşitlemesi, 26 Şubat Salı günü de BASKİ tarafından kabul edilecek. Böylece Bandırma’da 5.31 lira olan su fiyatları 2.07 fiyatına inmiş olacak. Önümüzdeki dönemde de tüm Balıkesir ili genelinde su fiyatlarında tek fiyat uygulamasına geçilecek" dedi.