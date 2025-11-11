Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ş. hayatını kaybetti, sürücü A.Ş. ise yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Susurluk-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı.
Aksakal mevkisinde, A.Ş. idaresindeki otomobil ile M.A.'nın kullandığı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.Ş. ise yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden N.Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Susurluk-Bandırma kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.