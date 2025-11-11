  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı

Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı

Kablo canavarına suç üstü!

Tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

Afganistan’da bacakları kopmuştu! Şara’dan dikkat çeken görüşme
Yerel Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ş. hayatını kaybetti, sürücü A.Ş. ise yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Susurluk-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı.

Aksakal mevkisinde, A.Ş. idaresindeki otomobil ile M.A.'nın kullandığı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.Ş. ise yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden N.Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Susurluk-Bandırma kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Gündem

Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Gündem

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?
Gündem

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile meslektaşlarına sert eleştiriler yöneltti. Atay, aralarında Ruşen Çakır, Soner ..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23