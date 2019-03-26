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Bandırma’da ’Ebru Sergisi’ İlgi Gördü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitim bünyesinde “Ebru ve Kat-ı sergisi”142 eser sanatseverler ile buluştu.

26 Mart 2019 Salı 10:04
Bandırma’da ’Ebru Sergisi’ İlgi Gördü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitim bünyesinde “Ebru ve Kat-ı sergisi”142 eser sanatseverler ile buluştu.


Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar Sergi Salonu’nda sergilenen 142 Ebru ve Kat-ı eserleri Bandırmalı sanatseverlerle buluştu. Bandırma Halk Eğitim Merkezi’nde 5 yıldır Ebru eğitmenliği veren Zekiye Tatlı’nın önderliğinde açılan sergide en Ebru Sanatına farklı imajlar katarak, değişik eserler ortaya koyan kursiyerlerin hazırladığı 142 eser oldukça beğeni aldı. Serginin açılışına Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


“Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı”


Bandırma Halk Eğitim Müdürü Cüneyt Taşkın, Merkezimizde birçok farklı bölümlerde kurs açıldığını ifade eden Taşkın, Ebru sanatında da çok yol kastedildiğinden bahsetti Taşkın “Bandırma Halk Eğitim Merkezi olarak öğretmenimiz Zekiye Tatlı Hanımefendi önderliğinde, kursiyerlerimizin yapmış olduğu Ebru be Kat-ı çalışmalarını sergiliyoruz. Yaklaşık olarak 142 eser sanat severlerle buluştu.1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başta öğretmeninize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı” dedi.


“Öğrencilerim de bu emeklerini benimle paylaştılar”


Bandırma Halk Eğitim Merkezi Ebru Eğitmeni Zekiye Tatlı “5 yıldır, Bandırma Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim vermekteyim. Kursiyerlerimizle birlikte bu sergiyi açtık. Bandırma Halk Eğitim Merkezi müdürüm, arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Öğrencilerim de bu emeklerini benimle paylaştılar.Her yıl 50 kursiyerim oluyor. Bunların her biri kendi alanlarında başarılı insanlar. Bu yüzden de çok şanlıyım. Her kursiyerimizi farklı eserlerde değerlendirdik. Ebru Sanatı, çok anda kalmayı gerektiren bir sanat. İnsanların günümüzde yaşadıkları hızlı dünyanın tam tersi olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Yaptığımız Ebru sanatını o anda suyun üzerinde ne olduysa onu görüyoruz.Bu Ebru Sanatının da 3 boyutlu hale getirebildiğimiz sanatta Kat-ı Sanatıdır. Eski sanatı bizler modernize ettik. Daha sonra ebruyu hem kumaştan hem de takılarda kullandık. Ebru sanatını, bütün resim sanatlarıyla harmanlayıp çok güzel eserler ortaya koyduk” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:04
  1. sanat
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