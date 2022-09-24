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Yerel Bandırma olta balıkçılarının ilgi odağı oldu
Yerel

Bandırma olta balıkçılarının ilgi odağı oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahil kesimi amatör olta balıkçılarıyla dolup taştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 08:53:00 -
Bandırma olta balıkçılarının ilgi odağı oldu

Bandırma körfezinde olta balıkçılığı son günlerde yoğun olarak mendirek denilen dalga kıranda sabah saatlerinde ve akşam üstü gibi saatlerde oldukça yoğun ilgi görüyor.

Palamut balığının bol olması sebebi ile amatör balıkçılar mendireğe akın ediyor.

Kimi olta balıkçısı palamut balığı tutabilmeye kimiside sardalya balığı tutabilmek için oltasını denize sallıyor.

Balık tutanlardan çok izleyicisinin bol olduğu ve 7'den 70'e herkesin hobisi olduğu da gözlerden kaçmıyor

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