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Gündem 'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan bir denetim sırasında polislere direnen ve birini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin" sözlerini sarf eden kuryeci Cihan Aksu, yargılandığı davada duruşmaya katılmadı ve hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:43:00 -
'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak, "Bana teşkilatın numarasını verin" diyen kurye Cihan Aksu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki tutuksuz yargılandığı ilk duruşmaya katılmazken, polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A. duruşmaya müşteki olarak katıldı.

Polis memuru M.A. Tuzla’da devriye ekipleri amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı olduğunu belirterek, "Olayın meydana geldiği gün maske ve mesafe uygulamasıyla ilgili görev yapıyorduk. Olaydan önce de 8-10 kişiye işlem yaptık. Sanık Cihan Aksu motosikletiyle yanımıza yaklaştı; ‘Maskem var ya ben motor üzerindeyim, takmak zorunda değilim’ diyerek boğazlığını çekip indirdi. Kimliğini istediğimde ‘Kimlik yok, vermiyorum’ dedi. Kimliğini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu, zor kullanma yetkimiz olduğunu anlattım. ‘Zor kullanın o zaman görüşürüz’ dedi" ifadelerini kullandı.

'Hangi teşkilat olduğunu söylemedi'
Sanığı motordan indirirken kendilerine direndiğini söyleyen M.A. şöyle devam etti:

"Sanığı duvarın dibine yanaştırdık, sakinleşti ve idari işlem uyguladık. Ancak sakinleşmeden önce telefonda ‘Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin’ dedi. Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumda söylemedi."
Duruşma savcısı M.A.’ya "Sen teşkilat denilince düzenli bir sistem anladın herhalde" dedi. M.A. da "Bana şimdiye kadar kimse öyle bir şey söylemedi, ilk defa duydum. Şahsi olarak şikayetçi değilim" diye konuştu.

'Biz arayan olmadı'

Polis memuru H.O. ise "Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumuzda ‘Siz birazdan göreceksiniz' dedi. Hakim de bunun üzerine ‘Sizi arayan oldu mu?’" şeklinde soru sorunca H.A. "Bizi arayan olmadı" dedi. H.A. da sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Polis memuru Ö.A. da şikayetçi olmadığını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmaması sebebiyle sanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Tuzla’da 19 Eylül 2020 tarihinde motokurye Cihan Aksu’nun polisler tarafından durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu’nın kimliğini vermediği anlatıldı.

Polislerin uyarısı üzerine Aksu’nun polis memurlarına "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" sözleriyle tehdit ettiği ifade edilen iddianamede, Aksu’nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin" dediği belirtildi. İddianamede Aksu’nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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