'Bana bu adamı alın!' Okan Buruk'un 40 milyon euroluk hayali

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un, ara transfer dönemindeki en büyük hayali ortaya çıktı. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu'dan konuyla ilgili resmi açıklama gelirken, oyuncunun piyasa değeri tam 40 milyon euro. Okan Buruk, "Bana bu oyuncuyu alın" talimatı verdiği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN TRANSFERDEKİ BİR NUMARALI HEDEFİ

Ligde üst üste dördüncü şampiyonluğunun peşinde koşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 24'te yer almayı neredeyse garantiledi. Hedeflerin üst seviyede olduğu sarı kırmızılı takımda Okan Buruk gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Takıma kesinlikle bir orta saha almak isteyen Okan Buruk, yönetime aradığı ismi net olarak ifade etti. Oyuncuyu çok isteyen tecrübeli teknik adam, "Bana onu getirin, tüm gücünüzü kullanın" dediği öğrenildi.

Sezon başında 135 milyon euro bonservis harcayan sarı kırmızılı kulüp, ara transferde de büyük düşünüyor ve orta sahaya üst düzey takviye planlıyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor" diyerek ipucunu verdi. Bu ismin Atalanta'dan Ederson olduğu ortaya çıktı.

Piyasa değeri 40 milyon euro olan Sambacı, iki yönlü bir orta saha oyuncusu. 6-8 ve 10 numara olarak görev yapabilen Brezilyalı yıldız, bu sezon 17 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

Atalanta ile 1.5 yıl sözleşmesi kalan Ederson 2 senedir Brezilya Milli Takımı'na çağrılıyor.

-Ederson, Atalanta'da çıktığı 154 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

-2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

-Ederson'un piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

-Tecrübeli futbolcu, orta sahada hem 6 hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

-Atalanta, 2022'de Salernitana'dan 23 milyon Euro'ya transfer etmişti.

(Sabah)