0553 313 94 23

‘Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim’ Kaftancıoğlu'ndan terörist dostu Piri'ye tebrik mesajı!

Her fırsatta PKK terör örgütü ile FETÖ'ye destek vermekten çekinmeyen Avrupa Birliği Rapörtörü Kati Piri ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun birbirine destekleri devam ediyor. Avrupa Parlementosu'ndaki seçimler için dostu Piri'yi tebrik eden Kaftancıoğlu, "Sizinle beraber ayakta olmaya ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:33
‘Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim’ Kaftancıoğlu'ndan terörist dostu Piri'ye tebrik mesajı!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu terör destekçisi Kati Piri'ye twitter hesabından destek mesajı atarak, "Sizinle beraber ayakta olmaya ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Piri İmamoğlu'na destek vermişti

23 Haziran günü CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek tweet'i atan Piri, "Türkiye demokrasisi için büyük gün. Bakalım Ekrem İmamoğlu ikinci kez kazanacak mı? İmamoğlu'nun kampanya sloganı iyimserlik yayıyor. Her şey çok güzel olacak." demişti.

"Big day for Turkey’s democracy. Ballot boxes in #Istanbul closed. Will @ekrem_imamoglu win for a second time? His campaign slogan was certainly contagiously optimistic #HerŞeyÇokGüzelOlacak"

Piri: Kaftancıoğlu'na hukuksuzluk uygulanıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adalet karşısında hesap vereceği gün de bir paylaşım yapan Piri, "Yarın Türkiye'de bu sefer de Canan Kaftancıoğlu üzerinden bir deneme yapacaklar. Belediye başkanının başarısına büyük katkı sağlayan cesur politikacı. Senin yanında duracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"Tomorrow another political trial in #Turkey. This time against #CHP Istanbul Chair @ccanannnnnn - the brave politician who greatly contributed to success of Mayor @ekrem_imamoglu"

Kaftancıoğlu: Beraber savaşmaya devam edeceğiz

Kati Piri'nin desteklerine karşılık iade-i teşekkür yapan Canan Kaftancıoğlu, Avrupa Birliği Parlementosu'ndaki seçimler için şu mesajı paylaştı:

"Sevgili Kati Piri, öncelikle içtenlikle yeni makamınızı tebrik ediyorum. Avrupa Parlementosu'ndaki seçimde elde ettiğiniz büyük zafer için tebrikler. Sizinle beraber ayakta olmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Direneceğiz."

"Dear @KatiPiri , at first I'd like to congratulate you heartily on your new position, and then the grand victory of The Progressives in European Parliament elections. We'll continue to stand and fight together. With solidarity"

Terörün başkentinde terör sevicilerle görüntülenmişti!

Raportör Piri, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve hapse girmemek için sahibi ABD'nin kucağına kaçan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek fotoğraf çektirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:33
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Kati Piri
  4. Can Dündar
  5. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • Fikret Fikret 27 dk önce
    Bizde Allahın izniyle kaftancıoğlu gibilerle savaşmayı bırakmıyacağız bilsinlerki bu ülkeyi ne AB ye nede kaftancıoğlu gibi hahudilere bıracadak kadar imansız değiliz
  • meşemeşe35 dk önce
    YÜR BE KİM TUTAR SENİ
  • Tata TongaTata Tonga36 dk önce
    AA da terörist abdullah öcalanın avukatlarının söylemlerini haberleştiriyordu. TRT de terörist osman ocalan ile röportaj yaptı... kaftancıoğluna iftirada sınır tanımayan akit.
  • koyucukoyucu37 dk önce
    ben bunların pirinin....................
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 44 dk önce
    DÜNYADA İKİ MİLLET VAR İNANANLAR İNANMAYANLAR BİZLER BU DURUMA BAKARAK NEREDE YER ALDIĞIMIZA BAKACAĞIZ ALLAHCC İNANANLARA YARDIM ETSİN BİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ HATALARIMIZI UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZELTEREK ALLAHCC İYİ BİR KUL PEYGEMBERİNE İYİ BİR ÜMMET OLUP ÇOK ÇALIŞIP TÜM TEKNOLOJİK İLİMLERDE BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİP HEM MÜSLÜMAN DÜNYASI MÜSLÜMAN TÜR VE İNSANLIK ALEMİ ADINA HUZURU SAĞLAYACAĞIZ ÇÜNKÜ GÜÇ ALLAHCC ADINA MÜSLÜMANDA OLURSA DÜNYA VE İNSANLIK HUZUR BULUR.
  • Yusuf canYusuf can45 dk önce
    Ulan Alman domuzu ulkemuzdrki domuzu buldu destekliyor kime karşı savasakdin ulan terk et bu ülkeyi Almanya'ya git kalbinin çirkinliği suratına vurmys
  • Zıya Zıya 47 dk önce
    Hanı türkiye atatürk türkiyesi idi ne oldu canan hainlerle saf tuttun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli" dedi.
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
  2. Başkent’te Urumçi katliamında ölenler..
  3. Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
  4. Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
  5. Kavga edenleri ayırmaya çalışırken..
  6. Dilenciler topladıkları paraları ekmek..
  7. Fransa'da lise bitirme sınav..
  8. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
  9. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
  10. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
  11. Mutabakat süreci online platforma..
  12. Belediye başkanının kız kardeşi..
  13. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
  14. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
  15. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
  16. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
  17. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
  18. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
  19. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
  20. İstanbul Havalimanı havadan..
  21. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
  22. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
  23. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
  24. CHP’den Fotokampa ziyaret
  25. Güney Kore'de istismara uğrayan..
  26. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
  27. Hafif ticari araç ile otomobil..
  28. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
  29. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
  30. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

Günün Karikatürü

5 Temmuz 2019
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik