‘Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim’ Kaftancıoğlu'ndan terörist dostu Piri'ye tebrik mesajı!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu terör destekçisi Kati Piri'ye twitter hesabından destek mesajı atarak, "Sizinle beraber ayakta olmaya ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Piri İmamoğlu'na destek vermişti

23 Haziran günü CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek tweet'i atan Piri, "Türkiye demokrasisi için büyük gün. Bakalım Ekrem İmamoğlu ikinci kez kazanacak mı? İmamoğlu'nun kampanya sloganı iyimserlik yayıyor. Her şey çok güzel olacak." demişti.

"Big day for Turkey’s democracy. Ballot boxes in #Istanbul closed. Will @ekrem_imamoglu win for a second time? His campaign slogan was certainly contagiously optimistic #HerŞeyÇokGüzelOlacak"

Piri: Kaftancıoğlu'na hukuksuzluk uygulanıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adalet karşısında hesap vereceği gün de bir paylaşım yapan Piri, "Yarın Türkiye'de bu sefer de Canan Kaftancıoğlu üzerinden bir deneme yapacaklar. Belediye başkanının başarısına büyük katkı sağlayan cesur politikacı. Senin yanında duracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"Tomorrow another political trial in #Turkey. This time against #CHP Istanbul Chair @ccanannnnnn - the brave politician who greatly contributed to success of Mayor @ekrem_imamoglu"

Kaftancıoğlu: Beraber savaşmaya devam edeceğiz

Kati Piri'nin desteklerine karşılık iade-i teşekkür yapan Canan Kaftancıoğlu, Avrupa Birliği Parlementosu'ndaki seçimler için şu mesajı paylaştı:

"Sevgili Kati Piri, öncelikle içtenlikle yeni makamınızı tebrik ediyorum. Avrupa Parlementosu'ndaki seçimde elde ettiğiniz büyük zafer için tebrikler. Sizinle beraber ayakta olmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Direneceğiz."

"Dear @KatiPiri , at first I'd like to congratulate you heartily on your new position, and then the grand victory of The Progressives in European Parliament elections. We'll continue to stand and fight together. With solidarity"

Terörün başkentinde terör sevicilerle görüntülenmişti!

Raportör Piri, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve hapse girmemek için sahibi ABD'nin kucağına kaçan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek fotoğraf çektirmişti.