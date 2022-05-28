Bamya yemeği tarifi nasıl yapılır? Bamya yemeğinin faydaları

Bamya, yenilebilir tohum kabuklarıyla tanınan çiçekli bir bitkidir. Kırmızı ve yeşil olmak üzere iki tane çeşidi vardır. Her iki çeşidin tadı aynıdır ve kırmızı olan pişirildiğinde yeşile döner. Biyolojik olarak meyve olarak sınıflandırılan bamya, yemeklerde genellikle sebze gibi kullanılır.

Besin Değerleri Açısından Zengindir

Bamya etkileyici bir besin profiline sahiptir. 100 gram bamya aşağıdaki besin değerlerini içerir.

Kalori: 33

Karbonhidrat: 7 gram

Protein: 2 gram

Yağ: 0 gram

Lif: 3 gram

Magnezyum: Günlük İhtiyacın %14'ü

Folat: Günlük İhtiyacın %15'i

A Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü

C Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı

K Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı

B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü

Bamya, mükemmel bir C ve K1 vitamini kaynağıdır. C vitamini, genel bağışıklık işlevinize katkıda bulunan suda çözünür bir besindir, K1 vitamini ise kanın pıhtılaşmasındaki rolüyle bilinen yağda çözünen bir vitamindir. Ek olarak, bamya kalori ve karbonhidrat bakımından düşüktür ve bir miktar protein ve lif içerir. Pek çok meyve ve sebzede protein bulunmaz, bamya da protein bulunması bamyaya bir artı daha sağlar. Yeterince protein yemek, kilo yönetimi, kan şekeri kontrolü, kemik yapısı ve kas kütlesi için faydalarla ilişkilidir.

Bamya tarifi, bamya nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo bamya

1er adet domates ve soğan

Yarım kahve fincanı sıvıyağ

1 yemek kaşığı kadar salça

1 kahve fincanı limon suyu

Tuz ve isteğe bağlı olarak şeker

Bamya Yemeği Nasıl Yapılır?

İlk olarak bamya yemeğinizi yapmaya başlamadan önce bamyanızı düzgün bir şekilde ayıklamanız gerekir. Bamya yemeği yapmadan önce bamyayı düzgün bir şekilde ayıklamazsanız bamyanız sümüksü bir kıvam alacaktır ve tadı yeterince lezzetli olamayacaktır. Bu nedenle bamya ayıklarken bir takım püf noktalarına dikkat etmeniz gerekir.

İşte bamya ayıklamanın püf noktaları...

Öncelikle bamya soğuk suyla iyice yıkanmalıdır.



Yıkanmış olan bamyalar daha sonra bir süzgecin içerisine koyulmalıdır. Yıkanan bamyalar süzgece konup Suyu süzüldükten sonra küçük ve keskin bir bıçak yardımıyla bamyanın sert ve tüylü kısmı kenarlardan içe doğru koni biçiminde kesilir.

Bu kesme işlemini yaparken bamyanın tepe kısmını kesmediğinizden emin olmalısınız. Bu işlem biraz zordur. Fakat bamyanın salyalaşmaması için önemlidir.

Ardından bamyanın sap kısmının külah şeklinde kaldığını göreceksiniz. Eğer bamyanın tepe kısmı düz bir şekilde kesilip atılırsa pişme sırasında bamya salyalaşır. Bu sebeple koni şeklinde kesmeye özen göstermelisiniz.

Bamya tarifi



İlk olarak soğanı ve salçayı derin bir tencere içerisinde iyice kavurun. Daha sonra içerisine kabuklarını soymuş olduğunuz domatesleri ekleyerek rendeleyin. Birkaç dk sonra içerisine bamyaları da ekleyin. Bamyaları kavurmaya başlarken çok fazla yumuşamadan önce içerisine limon suyu ve şekeri de ilave edin.

Bamyalar pişmeden önce içerisine eklediğiniz limon suyu bamyaların salyalaşmasını engelleyecektir. Daha sonra bamyaların üzerine kapatacak kadar suyu ve tuzu ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını kapatıp pişirme işlemine geçebilirsiniz.

Bamyalarınız yarım saat veya 40 dakika içerisinde piştikten sonra sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Bamya yemeğinin aynı zamanda sağlığımız içinde birçok faydası bulunmaktadır. Bamyanın faydalarının ne olduğunu merak ediyorsanız kısaca açıklayalım…

Bamya yemeğinin faydaları

Vitamin deposudur



Bamya yüksek miktarda K vitamini içermektedir, bunun yanında C,A ve E vitaminleri açısından da zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda kalsiyum, bakır, demi ve magnezyum açısından zengindir.

Bamya Sindirim sistemini düzenler



Bamyanın yüksek miktarda lifler içermesi özellikle sindirim sistemi için çok faydalıdır.

Astıma iyi gelir



Çok şaşırtıcı bir şekilde bamya astım hastalığına iyi gelmektedir. Kronik astım tanısı konuşan kişilere bol miktarda bamya tüketimi önerilmektedir.

Kabızlığa iyi gelir



Bamya içeriğindeki zengin lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve sindirim sitemini hızlandırmaya yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirir



Bamya bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklarla mukavametini azalttırır.

Kansızlığı çaresi bamya suyunda



Bamyanın ayrıca kansızlık hastalığına çare olabileceği düşünülmektedir. Ancak bamyanın kansızlığı giderebilmesi için suyunu tüketmeniz tavsiye edilir. Bamya suyu nasıl hazırlanır diyorsanız daha önce hazırlamış olduğumuz, aşağıda verdiğimiz haber içeriğine tıklayabilirsiniz.